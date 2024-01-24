МОСКВА, 24 янв — ПРАЙМ. Семейная ипотека в России будет продлена, но она нуждается в трансформации, как и другие льготные программы; Минфин готовит на этот счет комплексные предложения, заявил журналистам замминистра финансов Иван Чебесков. В Минстрое ответили на вопрос о готовности обсуждать льготную ипотеку

Президент России Владимир Путин во вторник заявил, что программу льготной семейной ипотеки под 6% необходимо продлить.

"Поручение президента было продлить семейную ипотеку. Она, несомненно, будет продлена, но мы должны исходить из того, что льготные программы должны быть эффективной мерой поддержки. Данные, которые у нас есть сейчас… показывают, что сейчас эффективной мерой поддержки льготные программы не являются. Их нужно трансформировать, в том числе и семейную ипотеку, чтобы при ее продлении она все-таки помогала именно семьям, именно тем, на кого нацелена", — сказал Чебесков.

"Мы сейчас готовим такие комплексные предложения по всем программам", — добавил он.

Также замминистра, отвечая на вопрос о комиссиях банков для застройщиков в рамках льготной ипотеки, заверил, что Минфин держит ситуацию на контроле. "Также мы внимательно следим за тем, как развивается рынок льготного кредитования в целом. Граждане должны иметь возможность улучшать свои жилищные условия. Исходя из этого будут приниматься соответствующие меры", — сказал он.