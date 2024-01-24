МОСКВА, 24 янв — ПРАЙМ. Спикер Государственной Думы Вячеслав Володин призвал подготовить обращение в конгресс США и бундестаг, чтобы выяснить, какие ракеты или пусковые установки были использованы в результате крушения Ил-76 в Белгородской области. Об этом парламентарий заявил в ходе пленарного заседания. Песков высказался об авиакатастрофе в Белгородской области

"Есть предложение все-таки разобраться, какие ракеты и пусковые установки были использованы, давайте подготовим обращение к Конгрессу США и бундестагу Германии, для того чтобы депутаты наконец-то прозрели, кого они финансируют, кому помогают, это нацистский режим, вскормленный Байденом, Макроном, Шольцем, другими политиками, они должны осознать свою ответственность, а депутаты парламентов должны объявить им импичмент", — сказал Володин.

Спикер Госдумы также выступил с предложением довести позицию Государственной Думы до сведения национальных парламентов.

Ранее Министерство обороны России сообщило о крушении в Белгородской области транспортный самолет Ил-76 ВКС России с 65 украинскими пленными, которых везли для обмена.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале написал, что направляется в Корочанский район. Глава приграничного российского региона пояснил, что сейчас там работают спасатели и следователи. Другой информации он не предоставил.