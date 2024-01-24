МОСКВА, 24 янв — ПРАЙМ. Российско-украинский конфликт встряхнул мир ядерной энергетики и совпал с ажиотажем вокруг альтернативы ископаемым ресурсам. Более пятой части топлива для реакторов в США поставляет Россия, Евросоюз зависит от нее еще больше. Сейчас отказ от российских поставок невозможен, для этого понадобится строительство новых урановых заводов и шахт, пишет Financial Times. Россия вновь стала главным экспортером урана в США

После начала специальной военной операции США запретили импорт российских ископаемых ресурсов. Но не отказались от услуг ядерного гиганта "Росатома" и его "дочки" Tenex ("Техснабэкспорт"), поскольку именно от них поступает значительная часть обогащенного уранового топлива, необходимого для питания парков американских ядерных реакторов.

Вашингтон допустил несколько промахов в этой сфере и теперь предпринимает титанические усилия по восстановлению цепочки ядерных поставок. Она была нарушена, во-первых, падением спроса после аварии на АЭС "Фукусима" в 2011 году. А во-вторых, в США этот чувствительных сектор отдали в частные руки, оставив без госзащиты. На атомную промышленность теперь возложена задача постепенно отказаться от российских услуг. И хотя это займет годы, уже сейчас сенаторы обдумывают, как провести это через конгресс.

В конце 2023-го Вашингтон присоединился странам, пообещавшим за двадцать лет утроить свои ядерные потенциалы. Лондон и Париж, например, изучают возможность внедрения маломодульных реакторов, сторонники которых утверждают, что они безопаснее и эффективнее существующих технологий. У США не хватит собственного урана для создания новых реакторов

При этом есть только два крупных западных поставщика услуг по обогащению урана: французская компания Orano и британо-германо-голландский консорциум Urenco. Китай справляется самостоятельно и не предлагает свои услуги иностранцам, что выводит Россию в лидеры.

По оценкам аналитиков, ядерный экспорт приносит Москве каждый год около миллиарда долларов только за счет продаж в США. И это лишь малая часть колоссальных сумм, которые зарабатывают российские нефтегазовые компании, отмечает FT.

Ранее сообщалось, что министерство энергетики США на фоне дискуссий о запрете импорта российского урана опубликовало запрос на услуги по обогащению этого материала на базе американских мощностей. Речь идет о производстве урана повышенного обогащения HALEU (от high-assay low-enriched uranium). На обеспечение десятилетних контрактов по производству HALEU планируется выделить до 500 миллионов долларов.

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