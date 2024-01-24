МОСКВА, 24 янв — ПРАЙМ. Украину ждет тяжелый период на фронте, так оценивает ситуацию отставной чешский генерал Йиржи Шедивы. Киев сталкивается с серьезными проблемами из-за внутренних конфликтов, а западные СМИ искажают информацию. Между тем у России все продумано, отмечает военный в интервью Forum 24. Россия вновь побеждает. В Пентагоне назвали причину провалов Киева

Наступивший 2024 год будет сложным для Украины: русским удалось остановить контрнаступление, как и предрекали военные эксперты еще весной прошлого года, а Киев совершил стратегические ошибки, отмечает Шедивы.

Одна из них — желание вернуть Крым, бесплодные попытки привели к гибели огромного числа лучших бойцов и столь необходимой техники. Другая серьезная проблема — пробуксовка мобилизации. Нехватка солдат окажется решающим фактором, даже если Киев получит все обещанное вооружение от западных стран, уверен генерал. Опытные российские соединения будут противостоять необученным новичкам.

Кроме того, Йиржи Шедивы призывает не питать иллюзий по поводу успешности политического и экономического давления на Москву — на Россию такие методы не действуют.

Он обратил внимание на разногласия между президентом Владимиром Зеленским и главой украинского Генерального штаба Валерием Залужным. Споры руководителей неизбежно навредят стране, подчеркивает генерал. "Главное, удастся ли украинцам выдержать весеннее российское наступление. На мой взгляд, весна будет для Украины очень трудной", — заключил Шедивы.

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