2024-01-24T16:32:46+03:00
2024-01-24T16:32:46+03:00
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2024
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В Минвостокразвития оценили турпоток в Арктику по итогам 2023 года
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Арктический туризм стал перспективным направлением, за 2023 год турпоток в Арктику превысил 1,1 миллиона человек, сообщил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков. "Новым и крайне... ПРАЙМ, 24.01.2024
новости, россия, минвостокразвития
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 24 янв — ПРАЙМ. Арктический туризм стал перспективным направлением, за 2023 год турпоток в Арктику превысил 1,1 миллиона человек, сообщил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.
"Новым и крайне перспективным направлением является арктический туризм <…> По итогам 2023 года турпоток в Арктику превысил 1 миллион 100 тысяч человек", — сказал Чекунков во время выступления на "Правительственном часе" в Совете Федерации.
По его словам, сейчас с господдержкой создается 130 новых проектов в сфере арктического туризма.