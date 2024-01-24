МОСКВА, 24 янв — ПРАЙМ. Арктический туризм стал перспективным направлением, за 2023 год турпоток в Арктику превысил 1,1 миллиона человек, сообщил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков. Минвостокразвития отчитался о выдаче арктической ипотеки

"Новым и крайне перспективным направлением является арктический туризм <…> По итогам 2023 года турпоток в Арктику превысил 1 миллион 100 тысяч человек", — сказал Чекунков во время выступления на "Правительственном часе" в Совете Федерации.

По его словам, сейчас с господдержкой создается 130 новых проектов в сфере арктического туризма.