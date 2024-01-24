МОСКВА, 24 янв — ПРАЙМ. Строительство балтийской линии обороны на границе с Россией и Белоруссией может занять десятилетие, заявил министр обороны Латвии Андрис Спрудс в беседе с журналистами, пишет LSM.lv. Финляндия готова еще больше "отгородиться" от России

"Речь идет о значительных суммах. План рассчитан на несколько лет вперед, где конкретные мероприятия распределены в зависимости от того, как идет реализация плана. В целом мы говорим о десятилетии строительства и укрепления (линии обороны — прим. ред.)", — объяснил Спрудс.

Он добавил, что соглашение стран Прибалтики не подразумевает одновременное завершение строительства оборонной линии одним днем. Кроме того, латвийскому правительству предстоит согласовать возведение оборонительных сооружений с другими национальными проектами.

Ранее Литва отвергла обвинение в недоверии союзникам по НАТО из-за строительства линии обороны. Министр иностранных дел республики Габриэлюс Ландсбергис заявил, что новое соглашение станет политическим посланием Москве.

Ранее издание Yle сообщило, что Финляндия намерена возвести на границе с Россией дополнительные заграждения для предотвращения незаконного пересечения границы.