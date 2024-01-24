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В США указали на отличительную черту Лаврова
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Главу Министерства иностранных дел России Сергея Лаврова отличает высокий уровень образованности и информированность, заявила экс-аналитик Пентагона подполковник Карен Квятковски... ПРАЙМ, 24.01.2024
медиа, бизнес, новости, в мире, россия, сша, сергей лавров, энтони блинкен
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7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 24 янв — ПРАЙМ. Главу Министерства иностранных дел России Сергея Лаврова отличает высокий уровень образованности и информированность, заявила экс-аналитик Пентагона подполковник Карен Квятковски в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
"Лавров хорошо проинформирован. Он производит впечатление честного человека, когда он что-то заявляет, то связывает свои слова с реальным положением дел, историей и мировыми событиями", — сказала она.
Квятковски добавила, что госсекретарь США Энтони Блинкен "не такой", он не всегда подготовлен и не способен должным образом отвечать на вопросы от журналистов.
"Может быть, он не такой умный, как Лавров, но он мог бы хотя бы отвечать честно", — добавила эксперт.
Она отметила, что поведение Блинкена вызывает беспокойство о том, как мир отреагирует, увидев подобное выступление.