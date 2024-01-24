МОСКВА, 24 янв — ПРАЙМ. Главу Министерства иностранных дел России Сергея Лаврова отличает высокий уровень образованности и информированность, заявила экс-аналитик Пентагона подполковник Карен Квятковски в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

"Лавров хорошо проинформирован. Он производит впечатление честного человека, когда он что-то заявляет, то связывает свои слова с реальным положением дел, историей и мировыми событиями", — сказала она.

Квятковски добавила, что госсекретарь США Энтони Блинкен "не такой", он не всегда подготовлен и не способен должным образом отвечать на вопросы от журналистов.

"Может быть, он не такой умный, как Лавров, но он мог бы хотя бы отвечать честно", — добавила эксперт.

Она отметила, что поведение Блинкена вызывает беспокойство о том, как мир отреагирует, увидев подобное выступление.