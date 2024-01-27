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Дно невежества. В России ответили США на обвинения в антисемитизме
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Посольство РФ в США, комментируя обвинения в адрес России в антисемитизме, сообщило, что подобного рода материалы пробивают "очередное дно невежества", говорят о слабости... ПРАЙМ, 27.01.2024
новости, сша, россия, посольство, антисемитизм, обвинения
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. Посольство РФ в США, комментируя обвинения в адрес России в антисемитизме, сообщило, что подобного рода материалы пробивают "очередное дно невежества", говорят о слабости исторической памяти союзников по антигитлеровской коалиции.
Ранее в пятницу госдепартамент США в канун годовщины освобождения концлагеря Аушвиц опубликовал доклад, в котором суммировал обвинения в антисемитизме против Российской империи, Советского Союза и современной России.
"На этот раз нашей стране приписывают якобы укоренившуюся у нас практику использования юдофобии в целях "дезинформации" и дискредитации оппонентов. Составлением подобного рода материалов пробивается очередное дно невежества и демонстрируется слабость исторической памяти союзников по антигитлеровской коалиции. Вашингтон вновь кощунственно принижает роль нашей страны в борьбе с антисемитскими проявлениями", — сообщили в российском посольстве.