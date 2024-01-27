МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. Норвежские власти продолжат сотрудничество с Ближневосточным агентством ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР), несмотря на обвинения в причастности к атакам ХАМАС. Финляндия приостановила финансирование БАПОР

Ранее генеральный комиссар БАПОР Филиппе Лаззарини заявил, что сотрудники, подозреваемые в причастности к нападениям 7 октября, были уволены и предстанут перед судом, если их вина будет доказана. Тем не менее, о прекращении финансирования организации уже объявили Финляндия, Великобритания, Италия, Австралия, Канада и прочие страны.

"Ситуация в секторе Газа катастрофическая. БАПОР является там самой важной гуманитарной организацией. Норвегия продолжает оказывать поддержку палестинскому народу через БАПОР. Международная поддержка Палестины необходима сейчас как никогда", — указывается в публикации.

Отмечается, что сообщения о причастности сотрудников к нападению вызвали в Норвегии большую тревогу, однако, необходима честное расследование.

Ранее в пятницу генсек ООН Антониу Гутерреш призвал расследовать обвинения Израиля в причастности сотрудников БАПОР к нападению ХАМАС.

В субботу, 7 октября, Израиль подвергся беспрецедентной атаке более чем тремя тысячами ракет со стороны сектора Газа. Кроме того, сообщалось, что ХАМАС объявил о начале операции "Потоп Аль-Аксы" и после ракетных ударов проник в приграничные районы Израиля. На следующий день, 8 октября, Военно-политический кабинет Израиля ввел в действие "пункт 40" Основного закона о правительстве, что означало переход страны в состояние войны.