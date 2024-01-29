МОСКВА, 29 янв — ПРАЙМ. Если начнется полномасштабный конфликт между НАТО и Россией, Германия может стать транспортным узлом для переброски войск и техники с запада на восток. Берлину, однако, придется воевать на два фронта — с несогласными гражданами и гибридными атаками через СМИ, пишет немецкое издание Junge Welt. Песков объяснил, зачем в Германии вспомнили "страшилку" о русском медведе

Впервые со времен холодной войны Берлин готовит "комплексный план обороны" и не скрывает этого. Последние девять месяцев этот документ разрабатывала группа планирования бундесвера, и долгое время он находился под грифом секретности. Однако в январе представители бундесвера раскрыли детали. Согласно плану, именно через территорию ФРГ пройдут войска и техника альянса, при этом немецким властям придется обеспечить их размещение и снабжение. Схожую "легенду" отработали на ежегодных учениях под руководством США Steadfast Defender.

Но есть еще один важный нюанс, указывает автор статьи. Поскольку солдаты бундесвера отправятся на Восточный фронт, подавлять беспорядки в тылу будут "войска теробороны". Уже создаются шесть таких подразделений. Оборонное ведомство также рассчитывает на частный бизнес — предприниматели смогут обеспечить поставки продуктов, топлива и формы для войск. Более того, предполагается, что они смогут взять на себя функции по контролю улиц.

Автор также отмечает, что в бундесвере не верят в возможность "высадки российских десантников с воздуха", однако инфраструктура республики — порты, мосты, заводы — скорее всего, станет целью шпионажа, саботажа и кибератак. Параллельно в СМИ начнут расходиться волны "фейковых новостей". Справиться с ними также поможет частный сектор. Но ответственность будет возложена на министерство внутренних дел ФРГ и руководство федеральных земель — те уже проводят мозговые штурмы в попытках обеспечить безопасность важных объектов.

Западная Германия стала полноправным членом альянса в 1955 году. Современная ФРГ обладает развитой оборонной промышленностью, однако в последние десятилетия ее обороноспособность начала снижаться, как отмечают многие немецкие политики и военные. На модернизацию вооруженных сил может потребоваться около 50 лет, если она будет продолжаться "нынешними вялыми темпами", заявила в марте 2023-го комиссар по делам вооруженных сил ФРГ Ева Хёгль. При этом за несколько месяцев до этого глава Минобороны ФРГ Борис Писториус объявлял о намерении создать "самую сильную и хорошо оснащенную армию в ЕС".

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