МОСКВА, 29 янв — ПРАЙМ. Украинские военные разочарованы американскими боевыми машинами "Брэдли" из-за их неспособности работать при низких температурах, пишет Military Watch Magazine. Между тем внимание СМИ привлекла размещенная на бортах этих БМП нацистская символика. СМИ раскрыли, какую помощь могут передать Киеву под видом учений НАТО

Неудачное украинское контрнаступление "похоронило" почти половину всех переданных "Брэдли". Телеканал CNN также сообщил, что украинские экипажи раскритиковали машины за то, что те не "выдерживают суровую зиму", а также за плохое техническое состояние.

В США эти машины сняли с производства еще тридцать лет назад. И большинство "Брэдли", построенных для армии США, были выведены из эксплуатации. Украине досталось примерно две сотни таких машин. И более восьмидесяти из них были потеряны за первые пять месяцев. Российские СМИ публиковали кадры целого "кладбища" БМП возле поселка Работино в Запорожской области.

Внимание средств массовой информации привлек и другой повод: на видео, где украинский экипаж ремонтирует одну из машин, журналисты заметили на броне нацистскую символику. Немецкая бронетехника также прибыла с нацистскими знаками. Более того — охранники президента Владимира Зеленского попали на камеру в униформе с шевронами с черепом и костями, отмечает издание. Разобрали на запчасти. ВСУ не могут вернуть подбитых "Леопардов" в строй

Первую партию Bradley США отправили на Украину в январе 2023-го — в рамках соглашения о военной помощи на сумму 2,85 миллиарда долларов. Современные "Брэдли" производит британская компания BAE Systems. Как отмечали в Белом доме, такие бронемашины способны значительно увеличить боеспособность наземных войск, поскольку это, "по сути, легкий танк".

Российская сторона последовательно критикует поставки западного оружия на Украину. В Кремле настаивают, что такие действия не помешают Москве достичь целей спецоперации, а лишь затянут вооруженный конфликт. Владимир Путин, в частности, сравнивал, какое количество танков поставляют Украине, и какое производит Россия: западные партнеры передали Киеву 450 танков за год, а Россия за то же время произвела полторы тысячи.

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