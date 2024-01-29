МОСКВА, 29 янв — ПРАЙМ. Экс-президенту США Дональду Трампу стоит изменить позицию в вопросе оказания помощи Украине. Этот компромисс обеспечит ему преимущество на выборах и спасет от ярлыка "разрушителя" политики США. В противном случае именно его могут сделать крайним из-за поражения Киева, пишет The National Interest. Судьба доллара предрешена: куда на самом деле рвется Трамп

Вопрос оказания новой военной помощи Украине "подвис в воздухе" — перспективы ее согласования в Сенате и Конгрессе по-прежнему туманны. Как известно, республиканцы, к которым принадлежит Трамп, против лишних расходов и готовы пойти на них лишь при выполнении условий по обеспечению безопасности границ. Однако блокировка лишь навредит их интересам в дальнейшем, пишет издание.

Дело в том, что все три вопроса — оказание помощи Украине, Израилю и безопасность границ — увязаны между собой. Если Байден отвергнет компромисс, ответственность ляжет на него. Если же согласится, политические очки получат республиканцы (продавив свое мнение по границе и проявив твердость в преддверии выборов). Но второй вариант не устраивает Трампа, который опасается, что это поможет Байдену победить.

Однако, открыто блокируя двухпартийный компромисс, с которым согласились бы остальные республиканцы, он подставляет себя. Ведь в этом случаи отвечать за проблемы на каждом из этих трех участков (а они более чем вероятны в оставшееся до выборов время) придется ему. Байден и его сторонники с удовольствием поддержат попытку сделать Трампа и вообще республиканцев виноватыми в кризисе на границе или поражении Украины.

Что касается Израиля, то давление на него с целью прекратить военные операции так или иначе усилится, поэтому проволочка с помощью непринципиальна. Зато может оттолкнуть часть избирателей, ведь раскол по этому вопросу в американском обществе значительный.

Зато компромисс по всем трем болезненным вопросам вероятнее обеспечит Трампу преимущество, причем как сиюминутное, так и долгосрочное. Он сможет стать не просто воротилой бизнеса, а политическим посредником, чего ему не удалось за время прошлого президентского срока. Помимо этого, он получит репутацию "строителя" американской политики, что будет позитивно воспринято электоратом. И, наконец, неожиданность такого шага надолго обеспечит Трампу медийный эффект, а в случае его избрания репутация "спасителя Украины" пригодится для мирных переговоров, делает вывод издание.

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