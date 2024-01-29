С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 янв — ПРАЙМ. Российские ВУЗы примут участие в обеспечении технологического суверенитета России в оборонно-промышленном комплексе, соответствующие планы наметили на совещании, посвященном подготовке инженерных кадров для высокотехнологичных отраслей промышленности, которое провел в Санкт-Петербурге секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев. Мишустин призвал крупные вузы обновить кадровую политику

Сообщается, что в совещании поучаствовали представители Минобрнауки, Минпросвещения, Минпромторга, госкорпораций, вузов Санкт-Петербурга, компаний оборонно-промышленного комплекса.

"Намечены планы участия высших учебных заведений в обеспечении технологического суверенитета России в отраслях оборонно-промышленного комплекса", — сообщила пресс-служба аппарата Совбеза по итогам совещания.

Кроме того, на мероприятии были озвучены планы на совершенствование объектов учебно-научной и социально-бытовой базы "Корабелки" (Санкт-Петербургского государственного морского технического университета), а также рассмотрены вопросы дальнейшего развития сети "Инженерных классов" в общеобразовательных учреждениях, их создания и технического оснащения.





В Раде признали, что Украина пожертвовала частью суверенитета На совещании подчеркнули необходимость обеспечения инженерных специальностей ВУЗов высокомотированными абитуриентами, а также сделали акцент на обеспечении военно-учебного центра военной и специальной техникой и военно-учебным имуществом.

Помимо этого, на совещании обсуждались вопросы создания национальной сети технологических центров на базе региональных университетов и предприятий высокотехнологичных отраслей промышленности. Как добавили в сообщении, отдельное внимание уделят созданию сети центров лазерных и аддитивных технологий, а также внедрению современных технологий и повышению эффективности производства продукции, применяемой в судостроении, авиационной и атомной отраслях. Кроме того, даны поручения, связанные с внедрением на отечественных верфях передовых отечественных технологий, продолжением финансовой поддержки цифровой трансформации судостроительных предприятий.

Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии 14 декабря 2023 года называл технологический суверенитет будущим любого государства. До этого, в ноябре, Мишустин на заседании правительства заявлял, что ключевой задачей кабмина на 2024 год станет укрепление финансовой устойчивости и технологического суверенитета.