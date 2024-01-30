МОСКВА, 30 янв — ПРАЙМ. Банк России обновит набор материалов, которые выходят после заседаний совета директоров по ключевой ставке, и с февраля начнет публиковать резюме обсуждения; в связи с этим пресс-релиз по ключевой ставке станет более кратким, а публикация доклада о денежно-кредитной политике будет прекращена, сообщил регулятор. Власти сохраняют прежний размер ставки по льготной ипотеке, заявил Путин

"Начиная с февраля 2024 года: на шестой рабочий день после каждого решения по ключевой ставке Банк России будет публиковать резюме. Оно будет отражать обсуждение решения по ключевой ставке в период "недели тишины" и на заседании совета директоров Банка России", — говорится в сообщении.

Указывается, что резюме будет содержать позиции участников обсуждения по ситуации в экономике и перспективам ее развития, альтернативные варианты решений с аргументами за и против, обоснование принятого решения. Позиции будут представлены без выделения мнений отдельных участников обсуждения.

Кроме того, Банк России изменит формат пресс-релиза по ключевой ставке. Он станет более кратким, поскольку подробная информация об основных факторах, повлиявших на решение по ключевой ставке, будет раскрываться в резюме. А в опорные раунды одновременно с резюме ЦБ будет публиковать комментарий к среднесрочному макроэкономическому прогнозу.

"Обновленный набор материалов будет охватывать всю существенную информацию, которая ранее содержалась в докладе о денежно-кредитной политике, поэтому его публикация будет прекращена", — отметил ЦБ.