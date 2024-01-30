МОСКВА, 30 янв — ПРАЙМ. Берлин опасается, что ему придется стать главным спонсором Киева, если Дональд Трамп вернется в Белый дом, пишет Politico. При этом на фоне экономических проблем появляется все больше противоречий во внутренней политике, и растет поддержка ультраправых сил, которые призывают украинских беженцев покинуть страну. США похоронили Украину, начав поставлять ей оружие, пишет СМИ

Канцлер Германии Олаф Шольц, лишенный яркой политической харизмы, воспринимался обществом как типичный чиновник и пришел к власти с негласным обещанием сохранить немецкую политику предсказуемой и скучной. За долгие годы правления его предшественницы Ангелы Меркель страна пережила немало тяжелых периодов: наплыв беженцев, долговой кризис еврозоны, и многое другое. Но при этом Меркель всегда выступала как прагматик и старалась найти компромисс со всеми партнерами.

Теперь же экономические беды Германии усугубляются многочисленным забастовками разгневанных фермеров и машинистов поездов. А простые граждане все меньше верят в способность основных политических партий справиться со всеми вызовами времени, отмечает автор статьи.

Самый яркий пример провала центристов — усиливающийся экстремизм ультраправой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ). По данным опросов, она набирает симпатии почти четверти респондентов. А в регионах бывшей ГДР, где живут и работают наиболее радикальные политики, эта партия продолжает лидировать.

Но одно из основных опасений Берлина — руководство страны боится, что в случае прихода Дональда Трампа на второй срок Европа останется без американской защиты, а Германии придется стать главным военным спонсором Украины, пишет Politico. Германию смутили названия новых российских ледоколов

Бывший президент США ранее заявлял, что европейские страны должны сравняться с Вашингтоном по средствам, потраченным на финансирование Украины, в противном случае Штаты не смогут продолжать помогать Киеву.

АдГ — одна из немногих европейских партий, которая выступает за отмену антироссийских санкций и привлечение Москвы к переговорному процессу на Украине. Она критикует поставки вооружений Киеву и считает, что проживающие в ФРГ украинские беженцы должны будут вернуться на родину.

Полный текст статьи читайте на ИноСМИ >>>