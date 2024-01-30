Politico: Берлин боится стать главным спонсором Киева после возвращения Трампа
МОСКВА, 30 янв — ПРАЙМ. Берлин опасается, что ему придется стать главным спонсором Киева, если Дональд Трамп вернется в Белый дом, пишет Politico. При этом на фоне экономических проблем появляется все больше противоречий во внутренней политике, и растет поддержка ультраправых сил, которые призывают украинских беженцев покинуть страну.
Канцлер Германии Олаф Шольц, лишенный яркой политической харизмы, воспринимался обществом как типичный чиновник и пришел к власти с негласным обещанием сохранить немецкую политику предсказуемой и скучной. За долгие годы правления его предшественницы Ангелы Меркель страна пережила немало тяжелых периодов: наплыв беженцев, долговой кризис еврозоны, и многое другое. Но при этом Меркель всегда выступала как прагматик и старалась найти компромисс со всеми партнерами.
Теперь же экономические беды Германии усугубляются многочисленным забастовками разгневанных фермеров и машинистов поездов. А простые граждане все меньше верят в способность основных политических партий справиться со всеми вызовами времени, отмечает автор статьи.
Самый яркий пример провала центристов — усиливающийся экстремизм ультраправой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ). По данным опросов, она набирает симпатии почти четверти респондентов. А в регионах бывшей ГДР, где живут и работают наиболее радикальные политики, эта партия продолжает лидировать.
Но одно из основных опасений Берлина — руководство страны боится, что в случае прихода Дональда Трампа на второй срок Европа останется без американской защиты, а Германии придется стать главным военным спонсором Украины, пишет Politico.
Бывший президент США ранее заявлял, что европейские страны должны сравняться с Вашингтоном по средствам, потраченным на финансирование Украины, в противном случае Штаты не смогут продолжать помогать Киеву.
АдГ — одна из немногих европейских партий, которая выступает за отмену антироссийских санкций и привлечение Москвы к переговорному процессу на Украине. Она критикует поставки вооружений Киеву и считает, что проживающие в ФРГ украинские беженцы должны будут вернуться на родину.
https://1prime.ru/News/20240130/842930468.html