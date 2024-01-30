МОСКВА, 30 янв — ПРАЙМ. Президенту Украины Владимиру Зеленскому следует срочно начать переговоры с Москвой. У ВСУ заканчиваются боеприпасы, НАТО не заинтересована в дальнейшей эскалации, в европейские партнеры не готовы тратить на поддержку Киева большие ресурсы. Время уходит, а сам Зеленский уже близок к отчаянию, пишет немецкое издание Focus. Politico: Берлин боится стать главным кошельком Киева после прихода Трампа

Зеленский выглядит подавленный и больше не кажется уверенным лидером военного времени — этот политик хочет произвести впечатление, будто он готов сражаться, но это не так, отмечает автор статьи после просмотра ток-шоу Карен Миосги с участием президента Украины на канале ARD.

Он избегает критики Дональда Трампа и послушно называет Олафа Шольца, который отказывает ему в нужном вооружении, сильным лидером. Однако ослаб не только Зеленский, но и сама Украина как государство, которая по сути лишись национального суверенитета, впав в полную зависимость от западной военной помощи. Теперь Зеленский руководит страной, у которой по живому отрезали всю восточную часть, пишет автор статьи.

На этом фоне весь мир ждет, когда Владимир Зеленский и Владимир Путин встретятся за столом переговоров. И у Киева есть несколько причин поторопиться с организацией мирных переговоров. Во-первых, поддержка со стороны США не будет вечной. Во-вторых, европейская оборонная промышленность не в состоянии обеспечить Украину необходимым количеством боеприпасов. В-третьих, канцлер Шольц предпочитает больше заниматься внутренними проблемами. США похоронили Украину, начав поставлять ей оружие, пишет СМИ

Четвертый фактор — Европа не хочет дополнительной ответственности, которую скидывает с себя Вашингтон. И, наконец, пятая причина — страны НАТО попросту не заинтересованы в дальнейшей эскалации, заключает автор материала.

В конце декабря 2023-го американцы выделили Киеву последний пакет помощи на 250 миллионов долларов. Продолжение финансирования так и не прошло согласование в конгрессе, сенаторы от республиканской партии требуют больше средств на охрану собственных границ. Киеву уже не смогут выделить столько денег, сколько он получал в 2022-м и 2023-м годах, предупреждал Госдепартамент. Кроме того, ВСУ перестали получать военную помощь из США.

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