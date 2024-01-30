МОСКВА, 30 янв — ПРАЙМ. Россия заняла пятое место в рейтинге стран БРИКС с наибольшим числом долларовых миллионеров. Список составила консалтинговая компания Henley & Partners совместно с исследователями New World Wealth. Набиуллина заявила о росте доле нацвалют в расчетах России и стран БРИКС

По подсчетам исследователей, первую строчку по количеству миллионеров среди десяти стран БРИКС занимает Китай. В Поднебесной насчитали 862 тысячи долларовых миллионеров, три сотни из которых — миллиардеры. На второй строчке — Индия с 326 тысячами миллионеров, а замыкают тройку Объединенные Арабские Эмираты (116 тысяч миллионеров).

По состоянию на декабрь 2023 года в России проживало 68 тысяч долларовых миллионеров. Из них 43 — долларовые миллиардеры. Страна таким образом занимает пятую строчку рейтинга. При этом за последние десять лет количество миллионеров в России сократилось на четверть. По среднему показателю благосостояния на одного жителя Россия занимает четвертое место среди стран БРИКС.

Среди десяти городов БРИКС с наибольшим количеством жителей-миллионеров сразу пять китайских. Возглавляет рейтинг Пекин, затем идет Шанхай, а на третьем месте — Дубай. Единственный российский город в десятке лидеров — Москва, в российский столице проживают более 30 тысяч долларовых миллионеров. Это восьмой показатель среди городов стран БРИКС.

БРИКС — неформальное объединение наиболее динамично развивающихся крупных экономик. В настоящее время в объединение входят десять государств: Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР, Иран, Саудовская Аравия, ОАЭ, Египет, Эфиопия. Особое место в структуре занимают два финансовых института: Пул валютных резервов и Банк развития БРИКС.

Ранее консалтинговая компания Henley & Partners публиковала прогноз, согласно которому Китай в 2023 году из-за миграции вновь потеряет самое большое количество долларовых миллионеров. По ее данным, в 2022 году из КНР мигрировали почти 11 тысяч состоятельных людей. На второе место по оттоку миллионеров Henley & Partners поставил Индию.