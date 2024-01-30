КИШИНЕВ, 30 янв — ПРАЙМ. Молдавия потратила в 2023 году почти 300 миллионов долларов на выплату процентов по ранее взятым кредитам, что более чем в два раза превышает сумму 2022 года, заявил во вторник бывший премьер, лидер Партии развития и объединения Молдавии Ион Кику. Госдолг Украины превысил 145 миллиардов долларов

"Государственный долг увеличился в 2023 году еще на 9,34 миллиарда леев (526 миллионов долларов), а его доля в ВВП достигла рекордного уровня в 37,9%. Поскольку за 36 месяцев президентского мандата Майи Санду государственный долг увеличился ровно на 36 миллиардов леев (два миллиарда долларов), а кредиты были предоставлены под огромные проценты как внутри страны, так и за ее пределами, в 2023 году государству пришлось выплатить только по процентам и комиссиям более 5,3 миллиарда леев (почти 300 миллионов долларов), что более чем в 2 раза больше, чем в 2022 году", — написал в своем Telegram-канале Кику.

По его словам, эти цифры для многих людей всего лишь сухая статистика, но в них кроется объяснение тому, почему у государства больше нет денег на зарплаты социальных работников, на финансирование групп продленного дня и многие другие нужды.

"И вскоре это станет объяснением того, почему государство больше не может выплачивать пенсии, в том числе бывшим прокурорам и судьям, бывшим сотрудникам силовых структур", — считает Кику.

В 2022 году инфляция в Молдавии достигла рекордных 30,2%. С мая того же года в Молдавии проходят антиправительственные акции протеста, связанные с увеличением цен на газ, другие энергоресурсы и продукты питания, а также высокой инфляцией и падением уровня жизни. В 2023 году инфляция в Молдавии составила 13,4%.