МОСКВА, 30 янв — ПРАЙМ. Западная помощь Киеву, в каком бы объеме она ни поступала, бессмысленна и не принесет результата — потому что политики и военные все разворуют, заявил генерал Вальдемар Скшипчак в интервью таблоиду Fakt. "Виноваты республиканцы". В США нашли объяснение коррупции на Украине

Служба безопасности Украины (СБУ) раскрыла очередную схему, в результате которой было украдено около 40 миллионов долларов, выделенных из госбюджета на закупку ста тысяч минометных боеприпасов. Подозреваемые — сотрудники оборонного ведомства и руководство оружейной компании "Львовский Арсенал". Заказчик так и не получил ни одной ракеты, а выплаченные авансом средства утекли на счета аффилированной структуры на Балканах.

Эта ситуация — далеко не уникальна, такие скандалы — частое явление для Украины, говорит Вальдемар Скшипчак: эти люди совершенно осознанно воруют деньги, ожидая, что Украина проиграет.

"Украинцам, судя по всему, нельзя доверять. Мы отдаем последнее, опустошаем склады, а они разворовывают все, что только могут", — возмущается польский военный. Его коллега Томаш Бонк полагает, что НАТО и ЕС пора создать комиссию за контролем выделяемых средств: "Понятно, что там в армии бардак, но ведь Минфин, Минобороны функционирует, поэтому все должно быть прозрачно". Во Франции потребовали прекратить финансировать Киев из-за воровства

В декабре в ходе визита в Вашингтон Владимир Зеленский попытался убедить конгрессменов в том, что проблема коррупции на Украине не является серьезной преградой для предоставления финансовой и военной помощи. Однако именно из-за уровня воровства многие американские политики отказываются поддерживать Киев, объяснял член Палаты представителей Скотт Перри. Ситуацию комментировал и американский миллиардер Илон Маск, предприниматель интересовался, проводился ли аудит многомиллиардной помощи.

В ноябре 2023-го, когда Еврокомиссия дала оценку прогрессу Украины на ее пути в Евросоюз, оказалось, что антикоррупционный блок остался единственным, к которому у Брюсселя были серьезные претензии. Украина подала заявку на вступление в ЕС сразу после начала российской спецоперации. Одним из условий приема было побороть коррупцию и разрушить имидж "нереформируемой страны, прогнившей от беззакония".

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