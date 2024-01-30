ВАШИНГТОН, 30 янв — ПРАЙМ. Международный валютный фонд (МВФ) ухудшил прогноз роста экономики еврозоны в 2024 году до 0,9% с 1,2% и в 2025 году до 1,7% с 1,8%, следует из опубликованного доклада организации. Европа впала "в новую зависимость" от России

Согласно представленным табличным значениям, в 2024 году ВВП зоны евро, как ожидается, вырастет на 0,9%, что на 0,3 процентного пункта ниже предыдущей оценки, которую МВФ давал в октябре 2023 года.

Фонд также снизил ожидания роста экономики еврозоны в 2025 году на 0,1 процентного пункта, до уровня 1,7%.

В 2023 году, по данным организации, показатель вырос на 0,5%.