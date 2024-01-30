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МВФ ухудшил прогноз роста экономики еврозоны в 2024 году
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Международный валютный фонд (МВФ) ухудшил прогноз роста экономики еврозоны в 2024 году до 0,9% с 1,2% и в 2025 году до 1,7% с 1,8%, следует из опубликованного доклада организации... ПРАЙМ, 30.01.2024
новости, экономика, мировая экономика, еврозона, экономика, мвф
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ВАШИНГТОН, 30 янв — ПРАЙМ. Международный валютный фонд (МВФ) ухудшил прогноз роста экономики еврозоны в 2024 году до 0,9% с 1,2% и в 2025 году до 1,7% с 1,8%, следует из опубликованного доклада организации.
Согласно представленным табличным значениям, в 2024 году ВВП зоны евро, как ожидается, вырастет на 0,9%, что на 0,3 процентного пункта ниже предыдущей оценки, которую МВФ давал в октябре 2023 года.
Фонд также снизил ожидания роста экономики еврозоны в 2025 году на 0,1 процентного пункта, до уровня 1,7%.
В 2023 году, по данным организации, показатель вырос на 0,5%.