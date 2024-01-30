МОСКВА, 30 янв — ПРАЙМ. Европейские политики стремятся решить проблемы с Россией силой и готовятся к военным действиям, забыв о возможностях дипломатии. Если это не остановить, дело закончится новой большой войной, пишет Geopolitika.news. Начало конца: кризис в Красном море наотмашь бьет по Европе

Европолитики, в основном те, кто не имел никакого отношения к армии, говорят о противостоянии с Россией, Китаем, Ираном, Северной Кореей так, будто это игра. Все чаще слышатся призывы к мобилизации, расширению производства оборонной продукции, поддержке Украины любой ценой, иначе, якобы, Россия, победив, тут же нападет на НАТО.

Все идет так, будто "евроястребам" и США противостоит вовсе не ядерная держава. Между тем, Вашингтон сосредоточен сейчас на решении собственных проблем, а груз финансирования Киева стремится переложить на Брюссель. С конца октября Конгресс блокирует очередной транш помощи, а в случае возвращения к власти Дональда Трампа она вовсе может прекратиться. Трамп и раньше часто выражал сомнения и в необходимости помогать союзникам в ЕС, а также в целесообразности членства в НАТО. Иными словами, он намерен сосредоточиться на решении проблем США. В Германии назвали Зеленскому пять причин для срочного разговора с Путиным

На этом фоне западные политики "окуклились" и демонстрируют отсутствие желания договариваться с остальным миром. Это явно продемонстрировал Всемирный экономический форум в Давосе, где настолько активно продавливались западные интересы, что Китай утратил надежду на хоть сколько-то разумное налаживание диалога. Россия на этом мероприятии вовсе не присутствовала. А мысль о том, что без ее участия договориться о мире не получится, в пику повестке озвучил лишь глава МИД Швейцарии Иньяцио Касис. Видимо, в память о многовековой традиции нейтралитета, пишет издание.

В результате позитивные результаты в экономике прошлого года затмил страх от растущих геополитических рисков, с которыми мир может столкнуться в 2024 году. Это создает атмосферу неопределенности, а с учетом того, что в восьми из десяти самых густонаселенных стран мира в этом году пройдут выборы, риски множатся.

В этой ситуации ряд радикально настроенных военных предлагает НАТО направить свои силы на Украину, чтобы помочь терпящим поражение — а в этом уже мало кто сомневается — украинским войскам. Но это будет означать начало масштабной войны альянса с Россией, которая, без сомнения, перерастет в ядерную, поскольку ни одна из сторон не может допустить поражения. Такого сценария ни в коем случае нельзя допускать. Западные политики и чиновники должны перестать бить в военные барабаны и направить усилия на дипломатическое разрешение конфликта, делает вывод издание.

Полный текст читайте на ИноСМИ