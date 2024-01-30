МОСКВА, 30 янв — ПРАЙМ. Соединенные Штаты больше не обладают неоспоримым превосходством, стратегическую конкуренцию им составили набирающий обороты Пекин и Москва. К такому выводу пришел глава американской разведки Уильям Бернс в статье для журнала Foreign Affairs. "Просто ужасно". В США осудили ложь и непрофессионализм ЦРУ

Бернс отмечает, что новые технологии — микрочипы, искусственный интеллект, квантовые вычисления — меняют мир, в том числе и профессию разведчика. Такие возможности предоставляют противникам новые мощные инструменты. Однако искусство шпионажа — это все еще технология, основанная на взаимодействии людей. Пусть и частично.

В мире, где два главных соперника Соединенных Штатов — Китай и Россия — возглавляют "автократы с ограниченным кругом советников", понимание намерений лидеров становится более важным и трудным, чем когда-либо, отмечает Бернс.

Хотя Россия может представлять собой непосредственную угрозу для США, Китай — более серьезная и долгосрочная проблема, и за последние два года ЦРУ провело значительную внутреннюю работу для того, чтобы ответить на эти вызовы, пишет глава разведки. Экс-аналитик ЦРУ объяснил, почему США нужен диалог с Россией

В частности, руководство выделило значительно больше ресурсов на сбор, операции и анализ разведывательной информации, связанной с Китаем. Спецслужба теперь нанимает и обучает больше людей, говорящих на китайском, одновременно активизируя усилия для конкуренции с Пекином по всему миру, от Латинской Америки до Африки и Индо-Тихоокеанского региона.

В начале июля на ежегодной лекции Фонда Дитчли в Великобритании директор ЦРУ заявил, что военная операция России на Украине — вызов международному миропорядку, однако изменить его способен Китай. Он тогда подчеркнул, что, несмотря на вызовы со стороны Москвы и Пекина, его ведомство продолжает отслеживать другие неотложные проблемы, возникающие в сегодняшнем мире.

В 2005-2008 годы Бернс служил послом в России. В одной из аналитических записок он писал, что "для российской элиты вступление Украины в НАТО будет означать пересечение самой красной из всех красных черт" и что "продвижение этого плана будет рассматриваться как брошенная в лицо перчатка, как стратегический вызов".