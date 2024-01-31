МОСКВА, 31 ЯНВ — ПРАЙМ. Российские средства радиоэлектронной борьбы помешали Украине эффективно использовать ракеты HIMARS и другие самонаводящиеся снаряды, сообщает Business Insider. Российские средства РЭБ отбросили ВСУ в эпоху шпаг и мушкетов, пишет СМИ

Авторы материалов утверждают, что Россия улучшила свои возможности в области РЭБ, что снизило эффективность боеприпасов ВСУ с GPS-наведением.

"Украина больше не может полагаться на предоставленные США HIMARS или артиллерийские снаряды Excalibur", — поясняется в тексте.

По мнению авторов, Украине придется заменить в своем арсенале американскую ракету.

Радиоэлектронная борьба — это форма ведения военных действий, предполагающая применение радиоизлучения для воздействия на радиоэлектронные компоненты систем управления, разведки и связи противника, а также защиту собственных систем от аналогичных действий. Средства РЭБ относятся к оружию на новых физических принципах.