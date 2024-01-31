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2024
https://1prime.ru/News/20240131/842943260.html
ВСУ не могут полагаться на американские оружие, пишет BI
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https://россиясегодня.рф
Российские средства радиоэлектронной борьбы помешали Украине эффективно использовать ракеты HIMARS и другие самонаводящиеся снаряды, сообщает Business Insider. Авторы материалов... ПРАЙМ, 31.01.2024
новости, впк, экономика, россия, украина, рэб, himars
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 31 ЯНВ — ПРАЙМ. Российские средства радиоэлектронной борьбы помешали Украине эффективно использовать ракеты HIMARS и другие самонаводящиеся снаряды, сообщает Business Insider.
Авторы материалов утверждают, что Россия улучшила свои возможности в области РЭБ, что снизило эффективность боеприпасов ВСУ с GPS-наведением.
"Украина больше не может полагаться на предоставленные США HIMARS или артиллерийские снаряды Excalibur", — поясняется в тексте.
По мнению авторов, Украине придется заменить в своем арсенале американскую ракету.
Радиоэлектронная борьба — это форма ведения военных действий, предполагающая применение радиоизлучения для воздействия на радиоэлектронные компоненты систем управления, разведки и связи противника, а также защиту собственных систем от аналогичных действий. Средства РЭБ относятся к оружию на новых физических принципах.