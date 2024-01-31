МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. Жители Великобритании и Испании разделили крупнейший в этом году джекпот лотереи EuroMillions в 144 миллиона евро, следует из пресс-релиза лотереи. В Тюмени нашли обладателей лотерейного миллиарда рублей

"Два обладателя билета разделили самый крупный джекпот EuroMillions этого года. У них совпали все номера в последнем тираже во вторник 30 января, каждый из них получил по 72 миллиона евро", — сказано в публикации на портале EuroMillions.

Отмечается, что победителями стали испанец и британец.

EuroMillions (рус. Евромиллионы) — международная лотерея, запущенная 7 февраля 2004 года французской лотереей Française des Jeux, испанской лотереей Loterías y Apuestas del Estado и компанией Группа Камелот из Великобритании. Розыгрыши проходят каждую неделю по вторникам и пятницам в 20:45 по парижскому времени (22:45 по московскому).