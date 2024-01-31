МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. Польский политолог Анджей Гиль заявил о стратегическом просчете киевского руководства — команда президента Владимира Зеленского напрасно надеется на помощь от Германии. Об этом он сказал в беседе с польским изданием Do Rzeczy. Politico: Украина получит от США новую мощную бомбу

Зеленский неадекватно оценивает роль США в мире и вес Берлина в политических и военных делах, полагает Гиль. На самом деле Германия не в состоянии оказать Киеву военную помощь, потенциал военно-промышленного комплекса ФРГ настолько мал, что его следует назвать "карликом, даже не страна средних размеров".

При этом обратиться к Варшаве Киев не хочет по причине "подозрительности, заложенной в генах не только у украинских политиков, но и у граждан". Зеленский хотел найти защитника, но это не сработало, считает Гиль.

Германия — крупнейший донор военной помощи Украине среди европейских государств. Согласно данным Кильского института мировой экономики, за первые полтора года СВО объем военной помощи Киеву от Берлина достиг семнадцати миллиардов евро. ФРГ поставила танки Leopard 2, БМП Marder, зенитные комплексы Patriot.

В ноябре 2023-го несколько западных изданий сообщали, что правящая коалиция Германии намерена двукратно увеличить объемы помощи Украине в 2024 году — до восьми миллиардов евро. Изначально министерство финансов Германии предусмотрело на эти цели четыре миллиарда. При этом правительство обязалось увеличить свои расходы на оборону до двух процентов от ВВП — чтобы создать вооруженные силы, которые смогут защитить страну. С такой же мотивацией в феврале 2022-го создали специальный фонд в сто миллиардов евро для модернизации бундесвера. Деньги планировали потратить в основном на закупку вооружений.