МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. Российские специалисты создали маскировочный костюм для военнослужащих, который скрывает бойцов от тепловизоров Вооруженных сил Украины (ВСУ). "Плащ-невидимка" весит всего 350 граммов и легко помещается в кармане. Россияне намеренно сообщили о своем изобретении, считают собеседники телеканала Fox News. В России разработали проект вышек для бесконтактной подзарядки дронов

Такие изобретения — один из столпов военной доктрины страны. В российской армии тратят на маскировку огромные ресурсы. Военная форма может быть с изъянами, но на "плащ-невидимку" они не поскупятся, рассказала телеканалу аналитик стратегической военной разведки Ребекка Коффлер.

В середине января российская компания HiderX описала некоторые нюансы новой военной технологии: боец надевает маскировочный костюм и наблюдается как неестественный объект. Тепловизоры противника видят, как его силуэт переливается, экранирует. Костюм может адаптироваться к окружающей среде — лесному массиву, равнине или населенному пункту.

Другие похожие средства защиты основаны на изолировании тепла и недостаточно эффективны при длительном использовании. При этом инженеры максимально сокращают массу изделия и его размеры, поэтому в сложенном виде плащ может легко поместиться в кармане.

Коффлер со ссылкой на российские телеканалы пояснила, что часть испытаний проводили на Украине. Костюм состоит из капюшона, кепки, спецочков и обеспечивает "невидимость" даже на расстоянии двух метров. При этом эксперт подчеркнула, что россияне намеренно рассказали о своем изобретении. "Ростех" представит в Саудовской Аравии флагманский беспилотник Supercam

В конце января госкорпорация "Ростех" сообщила, что вскоре представит на выставке World Defence Show в Саудовской Аравии флагманский беспилотник Supercam S350. Устройство может эффективно выполнять работу по аэрофотосъемке и видеомониторингу на высотах от 150 метров до пяти километров. На аппарат может устанавливаться самая разнообразная полезная нагрузка — от фотокамеры и тепловизора до газоанализатора и системы лазерного сканирования.

Также в январе сообщалось, что в России создали проект стационарных посадочных вышек "Ладонь" для бесконтактной зарядки аккумуляторных батарей беспилотников, которые смогут использовать в том числе нефтяные и газовые компании. БПЛА должен будет зависнуть на определенном расстоянии от контактной сети, что будет осуществляться за счет установленной на борту системы автоматического управления.

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