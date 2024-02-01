МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. В наши дни, чтобы хоть что-то решить в Евросоюзе, похоже, нужно выставить из комнаты премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Но разрешено ли евробюрократам таким образом отстранять одного из лидеров, не проще ли просто запереть его в туалете, рассуждает автор журнала Politico. Шольц сделал Орбану необычное предложение во время дебатов по Киеву

В середине декабря, примерно через три часа безрезультатных дискуссий между европейскими лидерами по вопросу вступления Украины, канцлер Германии Олаф Шольц предложил Орбану "сходить за кофе", если тот не готов выступить со всеми в унисон. Отсутствие венгра в комнате позволило бы оставшимся членам единогласно одобрить путь Киева в ЕС.

Уловка была в том, что по правилам Совета, если один лидер воздерживается от голосования, решение все равно считается единодушным, а своенравный Орбан в таком случае сможет сказать, что не голосовал "за". И это сработало. Но можно ли повторять такой трюк раз за разом, задается вопросом автор статьи.

За разъяснениями Politico обратился к двум юристам. В качестве примера взяли новый пакет помощи Украине в размере 50 миллиардов евро, который лидеры обсудят в начале февраля. По сути такой пакет означает пересмотр всего бюджета ЕС, а значит действие должны одобрить все члены, пояснил профессор права Альберто Алеманно. Венгрия может лишиться права голоса в ЕС из-за Украины

В этом случае, на взгляд собеседника издания, трюк можно повторить. Орбан может снова покинуть зал заседаний, а 26 других членов единогласно примут решение, минуя оппозицию Венгрии. "Но это не лазейка в законе, а стратегическое использование консенсуса, которое позволяет сторонам воздерживаться, не мешая другим двигаться вперед", — сказал Алеманно.

Но увлекать таким кофе-брейком не стоит, предостерегает юрист из Дублина Лоран Пех. Он назвал тенденцию нездоровой: члены Европейского совета не должны терпеть вымогательство Орбана, позволяя ему не воздерживаться от голосования под предлогом похода в туалет или в кафетерий, отметил Пех.

ЕС в прошлом году приостановил передачу Венгрии 30 миллиардов из-за проблем с верховенством закона и коррупцией. Чтобы получить эти деньги, Будапешт наложил вето на пакет помощи Украине. В результате долгих переговоров Венгрия согласилась на выделение средств Киеву при условии, что в ЕС будут утверждать это ежегодно, а не сразу на четыре года, как это предлагают сейчас. Более того, по некоторым сообщениями СМИ, ЕС все-таки решил выделить Будапешту заблокированные 10 миллиардов евро.