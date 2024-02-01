МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Новый президент Аргентины Хавьер Милей добился денежной поддержки от Международного валютного фонда (МВФ). Его команде могут выделить 4,7 миллиарда долларов, сообщает Bloomberg. Президент Аргентины заверил, что выполнит обещание встряхнуть экономику

Выплаты — часть программы по рефинансированию задолженности на сумму 44 миллиарда долларов. Стране выдали гигантский кредит по просьбе бывшего главы государства Маурисио Макри, он обратился за помощью в связи с резким падением курса национальной валюты. Правительство следующего президента Альберто Фернандеса называло этот долг преступным и несоразмерным.

"Новая администрация предпринимает смелые действия для восстановления макроэкономической стабильности", — заявила в своем заявлении директор-распорядитель Фонда Кристалина Георгиева. Она полагает, что кризис платежного баланса предотвращен, хотя государству предстоит еще долгая и непростая борьба.

Министр экономики Луис Капуто настаивает, что Аргентина достигнет своей цели по "нулевому дефициту", а первичный профицит в этом году, равный двум процентам ВВП, — одна из задач, установленных МВФ. Шоковые реформы: Милей "подарит" США 51-й штат

Фонд также настаивает, чтобы команда Милея нарастила чистые валютные резервы до десяти миллиардов долларов к концу года. Кредитор ожидает, что позиция нового лидера в области денежно-кредитной политики вскоре изменится, поскольку ослабление валюты на 54 процента сильно ударит по экономике.

По итогам 2023 года инфляция в Аргентине достигла рекордных за последние 30 лет 211,4 процента. На момент вступления Милея в должность главы государства инфляция составляла 140 процентов. Новый глава государства намерен провести три сотни серьезных изменений и обещает "встряхнуть" экономику. Итоговый проект "шоковых реформ" уже внесен на рассмотрение в парламент.

В рамках новой политики обещано резкое снижение расходов на государственный аппарат, увольнения чиновников, уменьшение транспортных льгот. Правительство также поставило на паузу индексацию пенсий.