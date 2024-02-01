Bloomberg: МВФ одобрил выделение $4,7 млрд команде президента Аргентины Милея
МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Новый президент Аргентины Хавьер Милей добился денежной поддержки от Международного валютного фонда (МВФ). Его команде могут выделить 4,7 миллиарда долларов, сообщает Bloomberg.
Выплаты — часть программы по рефинансированию задолженности на сумму 44 миллиарда долларов. Стране выдали гигантский кредит по просьбе бывшего главы государства Маурисио Макри, он обратился за помощью в связи с резким падением курса национальной валюты. Правительство следующего президента Альберто Фернандеса называло этот долг преступным и несоразмерным.
"Новая администрация предпринимает смелые действия для восстановления макроэкономической стабильности", — заявила в своем заявлении директор-распорядитель Фонда Кристалина Георгиева. Она полагает, что кризис платежного баланса предотвращен, хотя государству предстоит еще долгая и непростая борьба.
Министр экономики Луис Капуто настаивает, что Аргентина достигнет своей цели по "нулевому дефициту", а первичный профицит в этом году, равный двум процентам ВВП, — одна из задач, установленных МВФ.
Фонд также настаивает, чтобы команда Милея нарастила чистые валютные резервы до десяти миллиардов долларов к концу года. Кредитор ожидает, что позиция нового лидера в области денежно-кредитной политики вскоре изменится, поскольку ослабление валюты на 54 процента сильно ударит по экономике.
По итогам 2023 года инфляция в Аргентине достигла рекордных за последние 30 лет 211,4 процента. На момент вступления Милея в должность главы государства инфляция составляла 140 процентов. Новый глава государства намерен провести три сотни серьезных изменений и обещает "встряхнуть" экономику. Итоговый проект "шоковых реформ" уже внесен на рассмотрение в парламент.
В рамках новой политики обещано резкое снижение расходов на государственный аппарат, увольнения чиновников, уменьшение транспортных льгот. Правительство также поставило на паузу индексацию пенсий.
https://1prime.ru/News/20240201/842956789.html