МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ. У Запада нет "чудо-оружия", которое могло бы изменить ситуацию в конфликте на Украине. Какие бы поставки ни наладили партнеры Киева, Москва найдет способ их нейтрализовать, пишет издание Responsible Statecraft. "Череда унижений". В Китае рассказали о неудачах оружия НАТО на Украине

Провал разрекламированного контрнаступления ВСУ заставил сторонников Украины задуматься над реалистичностью поставленных целей. Переосмыслили и график поставок вооружений — согласно новому плану, украинцы смогут вернуться к наступательным операциям в 2025 году. Но тогда понадобится в два раза больше западных ресурсов.

Сторонники продолжения помощи Киеву предлагают передать ВСУ "кардинально меняющие ситуацию" ракеты средней и большой дальности — якобы это разрушит российскую логистику и управление и сделает даже Крым непригодными для обороны. Предполагается, что у Москвы, к тому же, будут истощаться запасы боеприпасов.

В конце 2023-го ВСУ получили от Соединенных Штатов около двадцати баллистических ракет армейской тактической системы наземного базирования ATACMS. Сообщается, что именно эти старые варианты дальностью действия 170 километров украинские войска применяли для ударов по территории Донбасса. Однако ни эти снаряды, ни нашумевшие ракеты HIMARS не тянут на "чудо-оружие", пишет автор статьи, поскольку Москва способна адаптироваться к таким вызовам. Американские "Брэдли" со свастикой на борту не выдержали мороз, пишут СМИ

Российское командование хорошо себе представляет, какое западное вооружение еще не поставлено на Украину, и обладает необходимым временем, чтобы рассчитать его последствия и разработать меры противодействия, ослабляя элемент технологической внезапности. После двух дет боевых действий, в которых Москва последовательно одерживает верх, ставки как никогда высоки. А цена дальнейших просчетов может оказаться катастрофической, предупреждает автор издания Responsible Statecraft.

Российская сторона последовательно критикует поставки западного оружия на Украину. В Кремле настаивают, что такие действия не помешают Москве достичь целей спецоперации, а лишь затянут вооруженный конфликт. Владимир Путин, в частности, сравнивал, какое количество танков поставляют Киеву, и какое производит Россия: западные партнеры передали 450 танков за год, а Россия за то же время произвела полторы тысячи.

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