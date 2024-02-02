МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ. Помощница министра финансов США по вопросам борьбы с финансированием терроризма и финансовыми преступлениями Элизабет Розенберг покинет ведомство и перейдет на работу в частный сектор, сообщает Bloomberg. Глава API оценил эффективность нефтяных санкций США против России

Розенберг вернулась в министерство финансов с приходом администрации Джо Байдена в Белый дом. Она входила в основную группу чиновников, разрабатывавших экономические санкции против России. Среди мер, предложенных этой группой, — замораживание активов суверенных банков и потолок цен на российскую нефть.

Заместитель министра финансов Уолли Адеймо назвал ее "незаменимым советником с первого дня работы этой администрации".

В конце февраля 2022-го Вашингтон ввел санкции ограничения против российского суверенного долга, системообразующих банков и представителей российской политической и деловой элиты. Штаты также ввели рестрикции в отношении компаний военно-промышленного комплекса, бизнесменов, парламентариев, высших должностных лиц, их имущества и членов их семей, СМИ и журналистов. Было запрещено военное сотрудничество с Москвой, прервано авиа и морское сообщение.

Президент России Владимир Путин считает, что санкции не только тормозят, но в чем-то и стимулируют развитие. Экономика демонстрирует рост, но позитивная динамика не повод "расслабляться", поскольку санкции могут негативно сказаться в среднесрочной перспективе.