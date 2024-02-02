МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ. В Польше хотят разделить с НАТО ответственность за приграничные территории с Украиной, но в альянсе не в восторге от идеи сбивать русские ракеты натовскими системами, пишет издание Rzeczpospolita. Украина раскрыла российским военным неожиданную уязвимость НАТО

Следует ли Варшаве защищать воздушное пространство над пограничной территорией с Украиной и надо ли сбивать российские ракеты и беспилотники — такой вопрос полякам задали исследователи агентства IBRiS по заказу издания Rzeczpospolita.

За обсуждение этой темы с Киевом и НАТО высказались почти 70 процентов опрошенных, в основном молодые жители крупных городов. О желании включить в систему противовоздушной обороны приграничные территории глубиною 50 километров говорил и польский генерал Станислав Козей. Такая мера, на его взгляд, вынудила бы НАТО вести себя жестче с Москвой.

Генерал отметил, что Западная Украина, по сути, входит в состав Подкарпатья, откуда для нее поступает военная и гуманитарная помощь, а значит, необходимо взять ее под колпак НАТО и объявить об этом публично.

Министерство обороны в ответ на запросы издания напомнило, что и так передает соседям ракетные комплексы ПВО и ПРО, но вопрос с колпаком НАТО — слишком сложный.

В октябре 2023-го газета The New York Times писала, что все зенитные ракеты советского производства ВСУ уже использовали, поэтому американские военные чиновники предложили приспособить имеющиеся комплексы ПВО к натовским нарядам. Программу назвали FrankenSAM. По сведениям газеты, пусковые установки комплексов "Бук" планировалось использовать для запуска американских ракет Sea Sparrow.

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