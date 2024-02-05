СТАМБУЛ, 5 фев — ПРАЙМ. Отдых на турецких курортах подорожал ввиду роста инфляции и себестоимости составляющих "пакетных туров", однако остается выгодным для иностранцев, заявил РИА Новости советник мэра Антальи по туризму и бывший глава Федерации отельеров Турции (TÜROFED) Осман Айык. Турция получила рекордную прибыль от туризма в 2023 году

"Цены на "пакетные" туры неизбежно выросли в связи с общим ростом цен на отдых в мире после пандемии – подорожали в том числе продукты и перелеты, выросли затраты на поддержание деятельности отелей, на алкоголь, в целом наблюдается рост инфляции", — заявил Айык.

"В то же время в связи с падением турецкой лиры цены в турецких отелях выгоднее, чем в странах-конкурентах", — отметил эксперт.

"Российские туристы для нас всегда были и остаются ценными гостями, мы дорожим этим рынком. Для прибывающих из РФ туристов у нас представлены отели различных ценовых категорий, способные удовлетворить любые запросы. Безусловно, есть и дорогие отели, но есть и бюджетные, за условные 50 долларов, важно, чтобы туристы как следует исследовали имеющиеся варианты размещения", — отметил советник.

"Одной из причин роста стоимости туров из РФ является возросшая цена перелетов из-за удлинившегося маршрута в связи с конфликтом на Украине", — сказал Айык.

Ожидается, что цены для россиян на летние путевки в Турцию в этом сезоне останутся на уровне прошлого года, однако на них могут повлиять курсовые колебания и инфляция, сообщила ранее глава Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе. Россияне заняли первое место по числу туристов в Турции

Глава АТОР пояснила, что удержание цен на уровне прошлого года возможно за счет планируемого увеличения перевозки, и, соответственно, снижения стоимости перелета. А также в связи с тем, что турецкие отельеры не повышают цены либо повышают их незначительно, а кто-то даже снижает.

В октябре 2023 года вице-президент группы отелей Accor и гендиректор отеля Swissotel Bosphorus в Стамбуле Угур Талайхан заявил РИА Новости, что туристический сезон в Турции нельзя признать удачным, туриндустрии стоит усвоить уроки и не повторять ошибок.

По словам Айыка, турецкая туристическая индустрия ожидает, что в 2024 году удастся установить новый рекорд по числу прибывших в страну российских туристов.

Турцию по итогам 2023 года посетили 56,7 миллиона туристов, граждане РФ (6,3 миллиона) заняли первое место по числу путешественников, сообщил ранее министр культуры и туризма Мехмет Нури Эрсой.

"Мы ожидаем, что рекорд по числу прибывших из России туристов будет в этом году побит", — отметил Айык.

По его словам, турецкий рынок привлекателен для туристов из РФ благодаря высокому качеству предоставляемых услуг.

"Не стоит забывать, что многие из приезжающих к нам российских туристов поехали в свой первый заграничный отпуск именно в Турцию, для них это важно, они считают Турцию вторым домом, а мы стремимся обеспечить для дорогих гостей наивысший уровень сервиса. Думаю, мы всегда на один шаг впереди других туристических направлений, мы будем прилагать максимум усилий, чтобы и дальше оставаться на этой позиции", — отметил советник мэра Антальи.