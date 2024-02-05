МОСКВА, 5 фев — ПРАЙМ. Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) снова улучшила прогноз по ВВП России, в 2024 году теперь ожидается рост экономики на 1,8%, следует из февральского доклада организации. ОЭСР повысила прогноз роста мирового ВВП по итогам 2024 года

В предыдущем, ноябрьском докладе организация прогнозировала рост экономики РФ в 2024 году на 1,1%. А в 2025 году ОЭСР ожидает роста на 1%, как и в ноябре. В 2023 году рост оценивается в 3,1%.

Что касается инфляции, то организация ожидает, что по итогам 2024 года показатель составит 7,2%, а в 2025 году замедлится до 5,3%, что совпадает с ноябрьскими оценками.