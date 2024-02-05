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https://1prime.ru/News/20240205/842986137.html
ОЭСР улучшила прогноз по росту ВВП России на 2024 год
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Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) снова улучшила прогноз по ВВП России, в 2024 году теперь ожидается рост экономики на 1,8%, следует из февральского... ПРАЙМ, 05.02.2024
новости, экономика, россия, прогноз, оэср, ввп россии
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 5 фев — ПРАЙМ. Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) снова улучшила прогноз по ВВП России, в 2024 году теперь ожидается рост экономики на 1,8%, следует из февральского доклада организации.
В предыдущем, ноябрьском докладе организация прогнозировала рост экономики РФ в 2024 году на 1,1%. А в 2025 году ОЭСР ожидает роста на 1%, как и в ноябре. В 2023 году рост оценивается в 3,1%.
Что касается инфляции, то организация ожидает, что по итогам 2024 года показатель составит 7,2%, а в 2025 году замедлится до 5,3%, что совпадает с ноябрьскими оценками.