МОСКВА, 6 фев — ПРАЙМ. "Обуховский завод", входящий в концерн "Алмаз-Антей", создал новый дрон-конвертоплан "Настасья", который способен ретранслировать сигнал, в том числе, для спецзадач, в радиусе 100 километров, рассказал РИА Новости представитель завода.

Опытный образец нового беспилотника презентован на Национальной выставке и форуме инфраструктуры гражданской авиации NAIS-2024. Он проходит в "Крокус Экспо" 6-7 февраля. В России разработали беспилотник с отечественным полетным контроллером

"Создан опытный образец дрона-конвертоплана "Настасья", который имеет возможность вертикального взлета и посадки, как квадрокоптер, и при этом оснащен самолетным крылом для повышения скорости и дальности полета. Основное назначение "Настасьи" — ретрансляции сигнала. Радиус действия БПЛА при этом составляет 100 километров ", — пояснил представитель завода.

Дрон способен полезную нагрузку до 3 килограммов, при этом развивает скорость до 100 километров в час, уточнил он.

Устройство оснащено пятью двигателями — четыре на штангах, как у квадрокоптера, для вертикальных взлета и посадки, и еще один над крылом для крейсерского полёта в самолетном режиме. Вся электроника полностью произведена в России.

На сегодняшний день беспилотник прошёл цикл испытаний на полигонах.

"Алмаз-Антей" на форуме представляет несколько важных решений в области беспилотной авиации. Среди них не только дроны, но и многопозиционная система наблюдения за беспилотниками, которая анализирует их и определяет координаты, рассказал в интервью РИА Новости заместитель гендиректора концерна Дмитрий Савицкий.

Сейчас идет выбор конкретных мест для установки нового оборудования в Томской, Тюменской и Самарской областях. Возможно подключение и столичного региона.

Новая система создает в воздушном пространстве единое инфополе для беспилотников, вертолетов и самолетов малой авиации. Она обеспечивает контроль за их принадлежностью и соблюдением установленных маршрутов.