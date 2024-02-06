МОСКВА, 6 фев — ПРАЙМ. Оптовые цены на газ в Нидерландах и Великобритании во вторник демонстрируют разнонаправленную динамику. Цены на контракты с немедленной поставкой получили поддержку за счет прогнозов более прохладной и менее ветреной погоды, а также перебоев в Норвегии, тогда как цены на контракты с более длительными сроками поставки снижаются на фоне сокращения зимней премии.

По данным LSEG, в 09.56 по Гринвичу ближайшие фьючерсы на природный газ с поставкой из терминала TTF торговались ростом на 0,15 евро, по 27,98 евро за мегаватт-час.

Апрельские контракты подешевели на 1,00 евро до 28,50 евро за мегаватт-час.

В Великобритании контракты с поставкой на следующий день торговались с повышением на 1,00 пенса, по 70,75 пенса за терм. Апрельские контракты подешевели на 0,28 пенса до 69,05 пенса за терм.

"Уровни запасов в хранилищах высокие, и на рынке по-прежнему не наблюдается бычьей реакции на усиление напряженности на Ближнем Востоке", — отметили аналитики Energi Danmark.

Однако поддержка, которую оказывают перебои с электричеством в Норвегии, вероятно, ослабнет при восстановлении уровней добычи.

В выходные из-за непогоды произошло непродолжительное отключение электричества на ключевом норвежском перерабатывающем заводе Nyhamna. Мощность завода по-прежнему сокращена на 51,8 млн кубических метров в день, а днем ранее сокращение мощности было более серьезным.

Негативное влияние перебоев в электроснабжении на крупном месторождении Troll тоже сократилось до 5 млн кубических метров в день со вчерашних 24 млн кубических метров в день.

Европейские хранилища газа в настоящий момент заполнены на 68,92%, согласно данным Gas Infrastructure Europe.

Между тем, как показывают данные LSEG, метеопрогнозы, указывающие на некоторое похолодание в среду, поддерживают спрос на отопление и цены на более краткосрочные поставки.

Спрос на газ в рамках местных распределительных сетей (LDZ) в Северо-Западной Европе, вероятно, вырастет на 199 гигаватт-часов в день до 3441 ГВт-ч в день, тогда как снижение ветрогенерации увеличивает спрос на газ со стороны электроэнергетического сектора.

Пиковая ветрогенерация в Великобритании во вторник должна достичь 16,8 ГВт и снизиться до 7,2 ГВт в среду, согласно данным Elexon. Общая максимальная мощность ветрогенерации составляет 23 ГВт.

Углеродные кредиты торговались с понижением на 0,3 евро, по 62,37 евро за тонну.