МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. Лидер канадской оппозиции Пьер Пуальевр призвал премьера страны Джастина Трюдо покинуть пост после обнародованных деталей скандала, развернувшегося вокруг чествования эсэсовца Ярослава Гунько. В Норвегии высказались о скандале с эсэсовцев в парламенте Канады

В канадский парламент 22 сентября в честь визита Владимира Зеленского пригласили 98-летнего Ярослава Гунько (Хунку), которого представили рукоплещущему залу как ветерана "борьбы против русских". В действительности он оказался бывшим бойцом дивизии СС "Галичина", которая комплектовалась из украинских националистов и не только сражалась с Красной Армией, но и отметилась зверствами в отношении евреев, поляков, белорусов и словаков. Трюдо позже извинился за "ужасную ошибку" с чествованием украинского эсэсовца, а спикер палаты общин (нижней палаты) парламента Энтони Рота, который инициировал приглашение Гунько, объявил о своей отставке. Генпрокуратура РФ потребовала экстрадиции Гунько, заявив о доказательствах его участия в масштабных расстрелах мирных жителей, в том числе — в убийстве не менее 500 граждан СССР в одном из сел.

"Премьер-министр (Трюдо) несколько месяцев утверждал, что не имел никакого отношения к приглашению бывшего нацистского солдата… теперь мы знаем, что он лично пригласил этого человека", — сказал Пуальевр.

"Бывшему спикеру (палаты общин Рота) пришлось уйти в отставку из-за того, что он поступил точно так же. Так будет ли он (Трюдо) придерживаться тех же стандартов и признает ли, что не годится для этой должности", — добавил он.

Накануне посольство РФ в Канаде сообщило, что Трюдо лично пригласил нациста Гунько в парламент.

При этом издание Globe and Mail пишет, что офис Трюдо приглашал Гунько на торжественный прием в честь визита Зеленского.