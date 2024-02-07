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https://1prime.ru/News/20240207/843007168.html
"Путин дал понять". Разведчик раскрыл, какой сценарий ждет Украину
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Конфликт на Украине завершится полным разгромом ВСУ, а Россия, победив, будет диктовать свои условия по этому региону, заявил бывший британский дипломат и экс- сотрудник MI6... ПРАЙМ, 07.02.2024
новости, в мире, владимир путин, владимир зеленский, конфликт на украине, украина
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. Конфликт на Украине завершится полным разгромом ВСУ, а Россия, победив, будет диктовать свои условия по этому региону, заявил бывший британский дипломат и экс- сотрудник MI6 Аластер Крук в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
По его словам, интрига в том, решит ли Киев капитулировать самостоятельно — это сложно при нынешнем режиме Зеленского, поэтому нынешнее правительство должно уйти. Другой вариант — Россия продолжит вести боевые действия до тех пор, пока иного выбора у украинских властей не останется. "Путин очень ясно дал понять это", — пояснил он.
Уже сейчас исход военного противостояния предрешен, де-факто конфликт закончен. Россия идет вперед и стабильно наращивает военную мощь, добавил Крук. Ждать прорыва от Украины не имеет смысла. Тем более, в условиях неопределенности с финансированием Запада, когда фактически единственным спонсором остается Евросоюз.
При этом Запад никогда не признает вину в украинской катастрофе. "Они будут придумывать оправдания и сваливать вину то на Зеленского, то на украинцев", — считает Крук. Фактическая капитуляция будет закамуфлирована под урегулирование путем переговоров, но условия будет устанавливать Россия, добавил он.