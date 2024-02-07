МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. Верховная рада Украины приняла в первом чтении скандальный законопроект, предполагающий ужесточение мобилизации, рассказал депутат Алексей Гончаренко. На Украине предложили проводить мобилизацию с помощью лотереи

"Рада приняла за основу правительственный законопроект о мобилизации. За — 243", — написал депутат в своем Telegram-канале.

Комментируя событие, депутат добавил, что в документ еще будут вноситься правки. Сам же Гончаренко голосовал против.

Ранее сообщалось, что правительство Украины разработало законопроект о мобилизации, в соответствии с которым военнобязанные граждане должны прибыть военкоматы для уточнения учетных данных в течение 60 дней.

Более того, проектом не предусмотрен призыв инвалидов, а также он оставляет без изменений право переезжать без разрешения военкомата. Отмечалось, что, согласно данным ведомства, законопроект четко определяет срок службы мобилизованных во время военного положения без уточнения его продолжительности.

Президент Украины Владимир Зеленский, в свою очередь, заявлял, что генштаб ВСУ делал запрос на мобилизацию 500 тысяч украинцев. В понедельник, 25 декабря, в правительство страны поступил соответствующий законопроект. Согласно документу, все военнообязанные должны будут прибыть в военкоматы, вне зависимости от наличия повестки, а также пройти регистрацию для получения электронных повесток. Кроме того, призывной возраст предлагается снизить до 25 лет, а отсрочку для инвалидов третьей группы убрать.