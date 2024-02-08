МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. У США осталось примерно двадцать лет, чтобы изменить свою экономическую политику, иначе им не удастся избежать дефолта. К таким выводам пришли аналитики Penn Wharton, сообщает Business Insider. Эксперт назвала госдолг США "серым лебедем" для мировой экономики

В ходе исследования, проведенного в октябре, аналитики изучили часть американского государственного долга в размере 26,3 триллиона долларов. При этом общая сумма непогашенного долга — 34 триллиона.

Если ничего не менять, через два десятилетия никакое повышение налогов или сокращение расходов не поможет избежать дефолта правительства, говорится в отчете. В отличие от технических дефолтов, когда платежи просто задерживаются, это падение будет гораздо масштабнее. И это еще оптимистичный вариант, поскольку он подразумевает бюджетную политику, которая стабилизирует долг.

Но на деле этого пока не происходит. Доходность облигаций должна постоянно расти, чтобы привлечь покупателей. А значит, долговая масса продолжит увеличиваться, в итоге процентные ставки достигнут такого высокого уровня, что вызовут кризис. Если заемщики осознают это, они потребуют более высоких процентных ставок в качестве премии за риск.

Хотя доходность облигаций резко упала с октября, долг США становится все более серьезной проблемой для политиков и инвесторов. Чистые процентные выплаты вскоре превзойдут расходы правительства на оборону и, по оценкам, к 2051 году станут крупнейшими федеральными расходами. Инфляция ударила по Америке из-за ошибки экономистов, признал глава ФРС США

Избежать дефолта поможет повышение налогов и сокращение федеральных расходов, но сделать это нужно заблаговременно, подчеркивают авторы исследования.

Пандемия COVID-19 вызвала замедление экономического развития страны. Правительство привлекло крупные займы, чтобы стабилизировать экономику и поддержать ее восстановление. Однако это привело к всплеску инфляции, что стало причиной повышения процентных ставок и сделало обслуживание долгов более затратным. И сейчас госдолг в США составляет около 100 тысяч долларов на человека. При этом показатель продолжает стремительно расти.