НЬЮ-ЙОРК, 8 фев — ПРАЙМ. Венгрия — суверенная страна, ее не волнуют инструкции от США, заявил в беседе с РИА Новости глава МИД страны Петер Сийярто. Евросоюз намерен засудить Венгрию из-за "закона о суверенитете"

Ранее советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан призвал Будапешт поторопиться с ратификацией заявки Швеции в НАТО. Американский чиновник подчеркивал, что терпение Вашингтона небезгранично.

Сийярто, комментируя слова Салливана, вновь подчеркнул, что Венгрия является суверенным государством, все должны уважать это. Министр напомнил, что Будапешт никогда не вмешивается во внутренние дела других стран, никого не критикует, и того же ожидает от других.

"Так что, если честно, нас не волнуют подобные инструкции. Потому что мы не 51-й штат, а очень суверенная страна", — заключил Сийярто.