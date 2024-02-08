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Сийярто ответил на "нетерпение" Салливана по поводу Швеции и НАТО
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Венгрия — суверенная страна, ее не волнуют инструкции от США, заявил в беседе с РИА Новости глава МИД страны Петер Сийярто. Ранее советник президента США по нацбезопасности Джейк... ПРАЙМ, 08.02.2024
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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НЬЮ-ЙОРК, 8 фев — ПРАЙМ. Венгрия — суверенная страна, ее не волнуют инструкции от США, заявил в беседе с РИА Новости глава МИД страны Петер Сийярто.
Ранее советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан призвал Будапешт поторопиться с ратификацией заявки Швеции в НАТО. Американский чиновник подчеркивал, что терпение Вашингтона небезгранично.
Сийярто, комментируя слова Салливана, вновь подчеркнул, что Венгрия является суверенным государством, все должны уважать это. Министр напомнил, что Будапешт никогда не вмешивается во внутренние дела других стран, никого не критикует, и того же ожидает от других.
"Так что, если честно, нас не волнуют подобные инструкции. Потому что мы не 51-й штат, а очень суверенная страна", — заключил Сийярто.