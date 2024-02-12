МОСКВА, 12 фев — ПРАЙМ. Проект сборки и производства российских автомобилей Lada в Эфиопии пока находится в проработке, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Аддис-Абебе Евгений Терехин. "АвтоВАЗ" призвал распространить льготы на все регионы

Дипломат отметил, что российские Lada хорошо зарекомендовали себя в Эфиопии: они доказали свою надежность, неприхотливость. По этой причине, отметил он, эфиопский рынок является перспективным для сборки автомобилей внутри страны. И в стране достаточно компаний с необходимым опытом сотрудничества с иностранцами.

"С одной из таких компаний, государственным холдингом Ethio Engineering Group, "ЛАДА Экспорт" и договорилась в декабре прошлого года изучить экономические и технические возможности организации такой сборки. По итогам такого исследования будет принято решение о реализации соответствующего проекта", — сказал Терехин.

В июле 2023 года президент "АвтоВАЗ" Максим Соколов сообщал о переговорах с Эфиопией по поводу экспорта автомобилей и их сборки внутри страны. Эфиопский посол в Москве Чам Угала Урят в комментарии РИА Новости говорил, что Аддис-Абеба будет рада развивать сотрудничество с "АвтоВАЗом", в том числе содействовать инвестициям в республику.

Полный текст интервью читайте на ria.ru в 8:00 мск.