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Автомобили Lada планируют производить в Эфиопии
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Проект сборки и производства российских автомобилей Lada в Эфиопии пока находится в проработке, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Аддис-Абебе Евгений Терехин. Дипломат... ПРАЙМ, 12.02.2024
новости, россия, эфиопия, lada, проект, производство
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 12 фев — ПРАЙМ. Проект сборки и производства российских автомобилей Lada в Эфиопии пока находится в проработке, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Аддис-Абебе Евгений Терехин.
Дипломат отметил, что российские Lada хорошо зарекомендовали себя в Эфиопии: они доказали свою надежность, неприхотливость. По этой причине, отметил он, эфиопский рынок является перспективным для сборки автомобилей внутри страны. И в стране достаточно компаний с необходимым опытом сотрудничества с иностранцами.
"С одной из таких компаний, государственным холдингом Ethio Engineering Group, "ЛАДА Экспорт" и договорилась в декабре прошлого года изучить экономические и технические возможности организации такой сборки. По итогам такого исследования будет принято решение о реализации соответствующего проекта", — сказал Терехин.
В июле 2023 года президент "АвтоВАЗ" Максим Соколов сообщал о переговорах с Эфиопией по поводу экспорта автомобилей и их сборки внутри страны. Эфиопский посол в Москве Чам Угала Урят в комментарии РИА Новости говорил, что Аддис-Абеба будет рада развивать сотрудничество с "АвтоВАЗом", в том числе содействовать инвестициям в республику.
Полный текст интервью читайте на ria.ru в 8:00 мск.