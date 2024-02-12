МОСКВА, 12 фев — ПРАЙМ. Соединенные Штаты одобрили сделку по продаже Турции боевых самолетов F-16, а также ракет и бомб на сумму 23 миллиарда долларов. Решение было принято после ратификации Анкарой членства Швеции в НАТО, сообщает Bloomberg. В Турции назвали последствия членства Швеции в НАТО

Конгресс одобрил продажу сорока истребителей четвертого поколения F-16, множества комплектов для модернизации авиапарка, а также сотен ракет и бомб. Это позволит Анкаре вывести из эксплуатации самолеты F-4 и усовершенствовать крупнейший после США парк современных истребителей.

Джефф Флейк, посол США в Турции, приветствовал это решение, отметив, что новые самолеты будут иметь решающее значение для сил НАТО, обеспечивая будущую оперативную совместимость между союзниками.

В Турции находится радар раннего предупреждения, важнейшей части потенциала противоракетной обороны НАТО, а также авиабаза Инджирлик, расположенная недалеко от Сирии и используемая Пентагоном для хранения тактического ядерного оружия. Турция окончательно одобрила вступление Швеции в НАТО

Анкара приветствовала одобрение Вашингтоном сделки, но между союзниками сохраняется напряженность, в том числе из-за решения Турции продолжить пользоваться российской системой ПВО, отмечает Bloomberg.

Президент Турции Реджеп Эрдоган неоднократно увязывал одобрение шведской заявки в НАТО с продажей истребителей F-16. Анкара хотела получить эти самолеты с 2021 года. Но американский конгресс заблокировал этот запрос под предлогом нарушения прав человека в стране. Сенаторы также опасались, что после получения самолетов турецкие ВВС станут чаще бить по сирийским курдам, с которыми Вашингтон сотрудничает в борьбе с ИГ*.

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