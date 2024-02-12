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Песков переадресовал вопросы об обысках в Росавиации в следственные органы
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Вопросы об обысках в Росавиации следует задать следственным органам, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Газета "Известия" ранее сообщала, что Федеральная... ПРАЙМ, 12.02.2024
новости, дмитрий песков, фас, росавиация
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 12 фев — ПРАЙМ. Вопросы об обысках в Росавиации следует задать следственным органам, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Газета "Известия" ранее сообщала, что Федеральная служба безопасности провела обыски в центральном здании ведомства в Москве на фоне возбуждения уголовных дел о халатности и превышении должностных полномочий.
"Нет, эти вопросы нужно адресовать в следственные органы", — ответил песков на соответствующий вопрос.
По его словам, в данный момент проводятся следственные действия.
Песков также подчеркнул, что Кремль не имеет право давать комментарии по этому вопросу.