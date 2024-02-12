МОСКВА, 12 фев — ПРАЙМ. Вопросы об обысках в Росавиации следует задать следственным органам, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Переход к военному решению на Украине был крайней мерой, заявил Песков

Газета "Известия" ранее сообщала, что Федеральная служба безопасности провела обыски в центральном здании ведомства в Москве на фоне возбуждения уголовных дел о халатности и превышении должностных полномочий.

"Нет, эти вопросы нужно адресовать в следственные органы", — ответил песков на соответствующий вопрос.

По его словам, в данный момент проводятся следственные действия.

Песков также подчеркнул, что Кремль не имеет право давать комментарии по этому вопросу.