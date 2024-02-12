МОСКВА, 12 фев — ПРАЙМ. Кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил, что Америка не стала бы защищать те страны НАТО, которые мало выделяют средств на оборону. Это заявление ввело Евросоюз в ступор, пишет чешская Lidovky. Мишель призвал ЕС инвестировать в оборону после заявлений Трампа

Страны Евросоюза осознают, что переломный момент в российско-украинском конфликте уже близок, но они не готовы в одиночку финансировать Киев.

С одной стороны сложно понять — серьезно говорит Трамп или нет. Но ему удалось внушить страх в страны Европы и дать понять, что Америка, ее позиция, решения и планы — это "призрак, который бродит по Европе", как сказал бы Карл Маркс. Таким призраком ранее была война между странами Альянса и Россией. А теперь кое-что изменилось: американский Конгресс не стал одобрять законопроект, который в обмен на защищенную границу с Мексикой позволил бы отправить ВСУ оружие.

Европа восприняла это как "подлянку" от Трампа, поскольку он республиканец, а в Конгрессе преимущество у этой партии. Но не только экс-президент США сеет страх: 8 февраля нынешний американский лидер Джо Байден подписал меморандум, согласно которому каждый покупатель американского оружия должен дать письменное обязательство, что будет применять его в соответствии с международным правом. В Киеве расценили интервью Путина Карлсону как угрозу помощи Украине

Евросоюз понимает, что, чем большую территорию Украина отстоит с оружием в руках, тем выгоднее будет ее позиция. Но Киев не может самостоятельно произвести необходимое оружие и боеприпасы, поэтому европейские лидеры призвали наращивать собственный выпуск оружия, чтобы помочь Украине.

Но главный вопрос в том, достаточно ли этого, чтобы Киев победил? Есть ли у Европы план Б? И если такого нет, то может пора готовить почву для переговоров с Кремлем.

Ранее президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону заявлял, что хочет добиться решения украинского кризиса путем переговоров. Как напомнил глава государства, в 2022 году переговоры с Украиной практически завершились, однако Киев "выбросил" все договоренности после того, как российские войска отошли от украинской столицы. Как добавил Путин, отказаться от переговоров Украину уговорил бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. На вопрос Карлсона, зачем экс-глава британского правительства это сделал, президент ответил: "Да хрен его знает, сам не понимаю".

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