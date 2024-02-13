МОСКВА, 13 фев — ПРАЙМ. Анкара рассчитывает, что визит президента России Владимира Путина в Турцию состоится сразу после выборного цикла в обеих странах, сообщил РИА Новости источник в администрации президента республики. "Росатом" отчитался о строительстве АЭС "Аккую" в Турции

В России 15-17 марта пройдут выборы президента, а в Турции на 31 марта запланированы выборы в местные органы самоуправления.

"Визит готовится, пока конкретных сроков нет. Рассчитываем, что это будет сразу же после выборного цикла в двух странах", — сказал собеседник агентства.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что дата визита Путина в Турцию будет определена с учетом электорального цикла в России и президентского графика Реджепа Тайипа Эрдогана в Турции. Помощник президента России Юрий Ушаков отмечал, что визит в Турцию занимает приоритетное место в повестке международных контактов Путина.

Дипломатический источник РИА Новости в Анкаре сообщал, что визит Путина в Турцию может состояться в конце апреля-начале мая.