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В Анкаре ожидают, что Путин посетит Турцию после выборов
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Анкара рассчитывает, что визит президента России Владимира Путина в Турцию состоится сразу после выборного цикла в обеих странах, сообщил РИА Новости источник в администрации... ПРАЙМ, 13.02.2024
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 13 фев — ПРАЙМ. Анкара рассчитывает, что визит президента России Владимира Путина в Турцию состоится сразу после выборного цикла в обеих странах, сообщил РИА Новости источник в администрации президента республики.
В России 15-17 марта пройдут выборы президента, а в Турции на 31 марта запланированы выборы в местные органы самоуправления.
"Визит готовится, пока конкретных сроков нет. Рассчитываем, что это будет сразу же после выборного цикла в двух странах", — сказал собеседник агентства.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что дата визита Путина в Турцию будет определена с учетом электорального цикла в России и президентского графика Реджепа Тайипа Эрдогана в Турции. Помощник президента России Юрий Ушаков отмечал, что визит в Турцию занимает приоритетное место в повестке международных контактов Путина.
Дипломатический источник РИА Новости в Анкаре сообщал, что визит Путина в Турцию может состояться в конце апреля-начале мая.