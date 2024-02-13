МОСКВА, 13 фев — ПРАЙМ. На фоне проблем с американским финансированием президент Украины Владимир Зеленский планирует турне по Западной Европе, чтобы добиться помощи Украине, сообщает Bloomberg. Запад готовится назначить "наместника" на Украине, сообщили в СВР

Зеленский посетит Париж и Берлин, а также примет участие в Мюнхенской конференции по безопасности, которая пройдет с 16 по 18 февраля, сообщают собеседники агентства. Обсуждаются также возможные встречи в Лондоне, хотя команда Зеленского акцентирует внимание на странах, еще не предоставивших Киеву гарантий безопасности.

При этом ни в Париже, ни в Берлине официальные лица не стали комментировать возможный приезд украинского лидера. Офис Зеленского из соображений безопасности также хранит молчание. При этом ранее Зеленский сообщал, что в Мюнхене поделиться стратегическими планами и назвал предстоящий год "решающим".

Последний раз лидер Украины был в Германии с необъявленным визитом 14 декабря 2023-го. Тогда он посетил военную базу в Висбадене. Именно там находится американский штаб военной помощи Украине. Днями ранее (11-12 декабря) Зеленский был в США и общался с президентом Джо Байденом.

В начале февраля Сенат Конгресса США так и не одобрил законопроекту о дополнительном финансировании в области безопасности в размере 118 миллиардов долларов, включающий более 60 миллиардов на помощь Украине. Байден призывал принять документ как можно скорее. Однако бывший президент Дональд Трамп советовал однопартийцам "не быть дураками" и не голосовать за него.