МОСКВА, 13 фев — ПРАЙМ. Мировые расходы на оборону выросли на девять процентов до рекордных 2,2 триллиона долларов. Половина этих трат приходится на страны-члены НАТО, подсчитали Международный институт стратегических исследований (IISS). Об этом сообщает Bloomberg. Разведка Эстонии допустила конфликт России и НАТО в следующем десятилетии

Темпы расходования боеприпасов в конфликте на Украине заставили Запад признать, что его производственные мощности не справляются с такой интенсивностью боевых действий, говорится в сообщении IISS.

Соответственно, изменились и приоритеты в распределении оборонных бюджетов. Если в 2014 году страны НАТО тратили на закупки и развитие в среднем 15 процентов своего оборонного бюджета, то в 2023-м начали выделять на эти цели вдвое больше.

При этом армия США приступила к разработке новой артиллерийской стратегии с упором на дальнобойный точный огонь.

В начале февраля в офисе Владимира Зеленского признавались, что запасы боеприпасов в ВСУ крайне истощились, и упрекали западных партнёров в том, что те не спешат поставлять оружие на Украину.