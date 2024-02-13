2024-02-13T15:13:00+03:00
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https://1prime.ru/News/20240213/843056611.html
Страны НАТО рекордно увеличили военные расходы, пишет СМИ
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Мировые расходы на оборону выросли на девять процентов до рекордных 2,2 триллиона долларов. Половина этих трат приходится на страны-члены НАТО, подсчитали Международный институт... ПРАЙМ, 13.02.2024
впк, экономика, новости, в мире, нато, расходы на оборону
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 13 фев — ПРАЙМ. Мировые расходы на оборону выросли на девять процентов до рекордных 2,2 триллиона долларов. Половина этих трат приходится на страны-члены НАТО, подсчитали Международный институт стратегических исследований (IISS). Об этом сообщает Bloomberg.
Темпы расходования боеприпасов в конфликте на Украине заставили Запад признать, что его производственные мощности не справляются с такой интенсивностью боевых действий, говорится в сообщении IISS.
Соответственно, изменились и приоритеты в распределении оборонных бюджетов. Если в 2014 году страны НАТО тратили на закупки и развитие в среднем 15 процентов своего оборонного бюджета, то в 2023-м начали выделять на эти цели вдвое больше.
При этом армия США приступила к разработке новой артиллерийской стратегии с упором на дальнобойный точный огонь.
В начале февраля в офисе Владимира Зеленского признавались, что запасы боеприпасов в ВСУ крайне истощились, и упрекали западных партнёров в том, что те не спешат поставлять оружие на Украину.