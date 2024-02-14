МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. Военнослужащим Вооруженных сил Украины (ВСУ) не хватает даже самых необходимых боеприпасов, в то время как российская армия вооружается все лучше и продвигается все дальше, пишут авторы издания польского издания Onet. Зеленский загнал себя в самую опасную за два года ловушку, пишет СМИ

Корреспонденты побывали на линии соприкосновения и оценили моральное состояние украинских солдат. По их впечатлению, военнослужащие испытывают постоянную тревогу и устали от боев. Если они опустят руки, российская армия с легкостью возьмет очередные города.

Воевать им приходится остатками советской техники, а помощь от Соединенных Штатов не поступает. "Это настоящий ад. Теперь их судьба в руках Дональда Трампа", — отмечают авторы издания.

Предстоящих выборов в США опасается и президент Владимир Зеленский. В ноябре 2024-го миллиардер может вновь вернуться в Белый дом, и тогда Киев точно не получит ни финансирование, ни вооружение. Политик — республиканец много раз четко проговаривал свое отношение к проблеме и предпочел бы переложить нагрузку на европейских партнеров.

В частности, выступая перед сторонниками в Южной Каролине, Трамп призвал предоставлять военную помощь другим странам только взаймы. Он отметил, что партнеры могут принять деньги и оружие, а потом обратиться к кому-то еще и бросить США "как собаку".

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