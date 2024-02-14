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В Кремле прокомментировали обеспокоенность законом о конфискации за фейки
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Обеспокоенность в связи с принятым законом о конфискации имущества за фейки об армии беспочвенны, отметил в ходе общения с журналистами пресс-секретарь президента России Дмитрий... ПРАЙМ, 14.02.2024
экономика, новости, фейки о вооруженных силах, закон, дмитрий песков, владимир путин, конфискация имущества
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. Обеспокоенность в связи с принятым законом о конфискации имущества за фейки об армии беспочвенны, отметил в ходе общения с журналистами пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Отвечая на вопрос представителей прессы о схожести нового документа с нормами, действовавшими в советское время, Песков напомнил, что многие инициативы еще до того, как станет ясна правоприменительная практика, вызывают у многих журналистов тревогу.
"И чаще всего какие-либо опасения или соображения оказываются абсолютно беспочвенными. Чаще всего. Я предлагаю также относиться и на этот раз", — посоветовал официальный представитель Кремля.
Согласно подписанному президентом документу, вносятся изменения в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы. по новым правилам конфискация денег либо имущества может наступить за угрожающую безопасности России деятельность, а также за публичные оскорбления и дискредитацию армии.
Ранее старший управляющий партнер юридической компании PG Partners Полина Гусятникова отмечала, что четкого понимания, как и в каких объемах будут конфисковывать имущество, нет. Прежде, по ее словам, для изъятия любых активов было необходимо решение суда. До вынесения вердикта на имущества могли наложить арест.