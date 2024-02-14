МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. Обеспокоенность в связи с принятым законом о конфискации имущества за фейки об армии беспочвенны, отметил в ходе общения с журналистами пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Путин подписал закон о конфискации имущества за фейки о ВС России

Отвечая на вопрос представителей прессы о схожести нового документа с нормами, действовавшими в советское время, Песков напомнил, что многие инициативы еще до того, как станет ясна правоприменительная практика, вызывают у многих журналистов тревогу.

"И чаще всего какие-либо опасения или соображения оказываются абсолютно беспочвенными. Чаще всего. Я предлагаю также относиться и на этот раз", — посоветовал официальный представитель Кремля.

Согласно подписанному президентом документу, вносятся изменения в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы. по новым правилам конфискация денег либо имущества может наступить за угрожающую безопасности России деятельность, а также за публичные оскорбления и дискредитацию армии.

Ранее старший управляющий партнер юридической компании PG Partners Полина Гусятникова отмечала, что четкого понимания, как и в каких объемах будут конфисковывать имущество, нет. Прежде, по ее словам, для изъятия любых активов было необходимо решение суда. До вынесения вердикта на имущества могли наложить арест.