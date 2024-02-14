МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. Домашние питомцы часто оказываются запертыми в машинах владельцев, такие случаи следует относить к жестокому обращению с животными и наказывать по уголовной статье, заявил РИА Новости первый зампред комитета ГД по экологии Владимир Бурматов. Симоньян призвала изменить закон о частной собственности ради животных

Ранее главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян обратила внимание на то, что питомцы часто погибают запертыми в квартирах и машинах. Она указала, что жизнь животных важнее неприкосновенности частной собственности, "при всем уважении к последней". И предложила парламентариям доработать соответствующий закон.

Бурматов, в свою очередь, привел пример, когда в минусовую температуру в машине рядом с Большим театром в Москве оставили кота. Для спасения животного сотрудники полиции были вынуждены вскрыть машину. Депутат также отметил, что парламентарии открыты к предложениям правоохранительных органов и готовы доработать закон, чтобы расширить полномочья полиции в таких ситуациях.

Согласно российскому законодательству, запрещено умерщвлять животных под каким бы то ни было предлогом, устраивать бои, натравливать одних зверей на других и на людей. Нельзя избавиться от животного просто так — его надо передать новому владельцу или в приют. Животных нельзя использовать при попрошайничестве. Строго запрещена пропаганда жестокого обращения с животными, а также содержание в квартирах, частных домах и на садовых участках диких зверей.